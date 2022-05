Hernanes annuncia: “Oggi chiudo la mia carriera da calciatore. Ora mi aspettano tante altre cose”

Giornata triste per il mondo del calcio: Hernanes, centrocampista brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Juve e Inter, ha annunciato l’addio al calcio. Lo ha spiegato egli stesso in una conferenza stampa con queste parole: “Ho ufficialmente smesso di giocare oggi. Non gioco da un po’, ma volevo ufficializzarlo. Oggi chiudo la mia carriera di calciatore. Ma stanno per nascere tante altre cose che mi aspettano. Grazie al calcio, grazie al pallone”. Il Profeta, 37 anni a maggio, era svincolato dopo l’ultima esperienza al Recife.

FOTO: Twitter San Paolo