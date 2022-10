Hernandez: “Un ritorno all’Atletico? Perché no, mi piacerebbe”

Intervistato a El Partidazo de Cope, il difensore del Bayern Monaco, Lucas Hernandez, sembrerebbe aver aperto uno spiraglio riguardo ad un suo possibile ritorno all’Atlético Madrid, nonostante abbia un contratto con il club bavarese fino al 2024: “Se un giorno ci dovesse essere la possibilità di tornare all’Atlético, perché no? Mi piacerebbe, sarebbe bello. È il club che mi ha dato tutto, sono un canterano e provo da sempre affetto verso questa squadra. Se sono al Bayern è in parte grazie all’Atlético, che ha puntato su di me sin da piccolo dandomi tutto”.

Foto: twitter Lucas Hernandez