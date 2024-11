Hermoso: “Non è facile adattarsi a tutti questi cambi, ma il calcio è così. Un ritorno in Spagna? Mai dire mai”

Mario Hermoso, in un’intervista rilasciata al quotidiano As, ha parlato del suo trasferimento alla Roma e del clima turbolento che si respira attualmente nella Capitale.

E’ stato difficile adattarsi?: “Nella squadra, nonostante i cambi di allenatore, c’è un ottimo clima, anche se non stiamo ancora trovando continuità, personalmente mi sono adattato velocemente. E ci sono gli argentini e Angeliño, anche lui spagnolo. Non ero abituato a questi cambiamenti, ma il calcio è così e devi fare tutto. Troveremo presto una continuità positiva nei risultati, credo, e potremo ribaltare la situazione”.

La Roma gioca con la difesa a cinque: “Ovviamente gioco nel terzo ruolo di difensore centrale da molti anni, anche se non ho problemi a giocare nella difesa a quattro come difensore centrale o anche come ala”.

Hai passato cinque anni all’Atletico, come è stata la tua partenza?: “Ho e ho sempre avuto un ottimo rapporto con Simeone, personalmente e professionalmente. La soluzione è facile da spiegare: non abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo deciso di separare le nostre strade”.

Si è parlato molto del rinnovo: “Non è stato facile prendere una decisione, soprattutto quando sei in un club da così tanto tempo. Ho molti amici lì e ho ancora contatti con loro”.

Stai ancora guardando le partite del campionato dall’Italia?: “Chiaro. Lo guardo quando posso e quanto posso, ma anche Premier e Serie A”.

Il tuo nome è spesso accostato al Real Madrid: “Sì, sì. L’ho letto. Me lo hanno trasmesso tanti amici. È successo in diversi mercati. Ogni volta che sei associato a grandi squadre è un onore. Ero nelle sue giovanili e gli sono grato per tutto ciò che ha contribuito alla mia formazione”.

Chiuderai la porta ad un possibile ritorno in Spagna?: “Ho 29 anni, gran parte della mia carriera è stata in Spagna, mi piace il calcio della Liga ed essere nel tuo Paese rende tutto più facile. Non posso chiudere la porta al ritorno in Spagna”.

Foto: instagram as roma