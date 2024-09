Hermoso: “De Rossi è stato uno dei principali motivi per cui sono qui”

Intervenuto in Conferenza Stampa, il neo difensore della Roma Mario Hermoso ha parlato dell’ex tecnico Daniele De Rossi, che è stato per lui uno dei motivi principali per la scelta della sua nuova avventura. Lo spagnolo si è detto comunque stimolato e pronto ad apportare nello spogliatoio tutta la sua esperienza.

L’arrivo a Roma: “Una delle cose che mi piaceva del progetto che si stava formando erano i grandi giocatori presenti ed i grandi acquisti fatti dalla società. Serve un livello di esigenza alto, questa squadra ha la grandezza per essere al top in ogni competizione. Io da parte mia farò capire quanto è importante la vittoria, perché aumenti il tuo status con i successi. Credo che questa debba essere la nostra chiave, per essere una squadra competitiva e che cresce di pari passo con le infrastrutture di questo club”.

Su De Rossi: “Daniele è stata uno dei motivi fondamentali per il quale io ora sono qui, mi ha teso la mano perché io potessi arrivare. Sarò sempre grato a lui per questo periodo che abbiamo vissuto insieme. Roma è una città magnifica, una tifoseria enorme, è molto simile a quella dell’Atletico per il cuore che mettono verso la squadra. Spero che avremo un cammino lungo insieme per goderci questi momenti insieme”.

Foto: Instagram AS Roma