Hermoso, ci pensa anche il Fenerbahce per gennaio

L’asse Roma-Turchia si fa sempre più caldo. Dopo le trattative in corso per Paulo Dybala, il quotidiano Fanatik riporta l’interesse del Fenerbahce per il difensore spagnolo Mario Hermoso. Dopo un inizio di stagione complicato, in cui Hermoso fatica a trovare spazio nel progetto giallorosso, potrebbe aprirsi per lui la possibilità di una nuova avventura, questa volta sotto la guida di José Mourinho.

Il difensore ha un contratto con la Roma fino al 2027, con una clausola rescissoria che diventerà valida dopo due anni. Tuttavia, il divorzio potrebbe arrivare prima del previsto, e sarà la Roma a dover decidere il futuro del suo centrale.

Foto: instagram Roma