Henry: “Voglio tornare quello di Venezia. E conquistare la Serie A con il Palermo”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centravanti del Palermo, ha così parlato, partendo dalla rete messa a segno contro la Juve Stabia: “È stato un gol che è servito a portare a casa tre punti. Non sono fissato con il gol a tutti i costi, anche se segnare è bello. Ma mi piace di più vincere con la mia squadra. Rientrando a gennaio non ho avuto la continuità necessaria, però ho giocato circa 300’ segnando tre gol e non è male. Mi sento in grande ripresa e sogno di tornare il giocatore visto a Venezia”.

Poi ha proseguito: “Voglio tornare in Serie A con questa maglia, vorrebbe dire tanto aver centrato un grande traguardo e anche avere la certezza che resterò qui anche il prossimo anno. Se riesco a ripetermi ancora meglio. In Francia è molto famoso, ha conquistato la qualificazione in Champions League con il Brest che solitamente gioca per la salvezza. Il fatto che abbia scelto di venire a giocare a Palermo è un valore aggiunto”.

Foto: Instagram Palermo