Henry: “Voglio segnare i gol per la salvezza del Venezia. Zanetti non sembra sia al primo anno di A”

Thomas Henry, attaccante del Venezia, a la Gazzetta dello Sport ha parlato delle speranze salvezza dei lagunari: “Dobbiamo andare avanti senza paura, crederci fino alla fine. Ho visto tantissime squadre salvarsi all’ultimo respiro. Guardate come è salito il Cagliari. Eravamo davanti di dieci punti e ci ha sorpassato. Ci sono 10 partite, abbiamo tutto il tempo di risalire anche noi. Zanetti è un tecnico giovane ma preparatissimo, veramente molto bravo tatticamente e capace di “girare” le partite. Non sembra che sia al primo anno di Serie A. Possiamo fare tutti insieme un ulteriore salto di qualità, soprattutto restando nella massima categoria. Dobbiamo essere pronti a tutto pur di restare in A. Io lo sono, voglio segnare i gol per la salvezza”.

FOTO: Sito Venezia