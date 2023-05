Henry su Lukaku: “Ero preoccupato dopo il suo infortunio. Ma ora sono molto orgoglioso di lui e dell’Inter”

Intervenuto ai microfoni di CBS, Thierry Henry ha così commentato la condizione di Romelu Lukaku: “Sarò onesto: non sono quasi mai preoccupato, ma con Lukaku ho fatto una cosa che non è mia abitudine fare e questo dimostra che sono cambiato. Sono stato preoccupato per due settimane e ho scritto a Romelu ogni giorno chiedendogli come stesse: non è stato facile, non sapete cos’è successo. Lui però ne è uscito e sono molto orgoglioso di lui e dell’Inter”.

Foto: Instagram Inter