Henry stuzzica sul futuro al Real, Mbappé risponde: “Ho imparato lo spagnolo”

Il presente e il passato della Francia: Thierry Henry e Kylian Mbappé si sono incrociati su Amazon Prime prima della super sfida tra Real Madrid e PSG. L’ex Arsenal ha chiesto al 7 parigino come procedesse l’apprendimento dello spagnolo, più per provocare in merito al potenziale trasferimento del calciatore in blancos: “È buono, è molto buono. L’ho imparato perché voglio essere un grande calciatore, un personaggio pubblico e qualcuno di importante. Oggi non puoi essere una star mondiale e parlare solo francese. Se poi fai dei viaggi. Non l’ho imparato per questo, poi se serve tanto meglio“.

Interpellato direttamente sul futuro, Mbappé ha risposto: “Un giorno si parla di questo, altri di altro. Ci vuole del tempo per prendere delle decisioni non facili, qualsiasi cosa succederà gioco in un grande club. Quando mi chiedevano se ero deluso dal mancato trasferimento rispondevo di sì, che volevo lasciare il PSG ma non gioco in Serie C. Inoltre sono parigino, gioco a casa, l’ho sempre detto“.

Foto: Twitter PSG