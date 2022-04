Henry: “Siamo gli stessi che hanno battuto Roma e Fiorentina. La contestazione mi ha colpito”

Raggiunto dai microfoni del quotidiano “La Nuova Venezia“, l’attaccante dei lagunari Thomas Henry ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo sempre lo stesso gruppo che ha battuto Roma e Fiorentina, poi abbiamo commesso errori. Tanti. La lezione più importante da trarre è adattarci a gare e avversari: capire quando giocare il nostro calcio, quando invece difenderci e lottare ogni centimetro. Come fosse un incontro di rugby. Non è questione di gol, che pure tocca tornare a fare. E vogliamo rispondere al calore del pubblico. Fare male a casa nostra dispiace ancora di più. Anche per i tifosi è dura vederci così: la contestazione dopo la Samp era giusta e mi ha colpito, pensando a cosa c’è in ballo per l’intera Venezia“.

Foto: sito Venezia