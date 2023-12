Henry risponde a Zaccagni: Verona-Lazio finisce 1-1. Espulso Duda, gol annullato a Casale

La Lazio si fa rimontare dal Verona: al Bentegodi finisce 1-1. I biancocelesti sfruttano l’unica importante palla gol del primo tempo.La sblocca con un grandissimo gol, Mattia Zaccagni. Il tutto, al 20′, dopo una bella azione di ripartenza della Lazio, ottimo triangolo in mediana, Felipe Anderson trova Zaccagni in area che di tacco supera tutti. Non esulta l’ex della gara, esploso proprio a Verona.

Reazione del Verona istantanea, ci prova la squadra di Baroni, nulla di pericoloso però dalle parti di Provedel. La Lazio gestisce il possesso palla, oltre il 70%, correndo pochi rischi. Per ora decide Zaccagni. La Lazio ha perso Marusic, per un colntrasto con Ngonge. Al suo posto Hysaj.

Nella ripresa maggiori emozioni. Il Verona non riesce a scardinare la difesa della Lazio che invece sfiora il raddoppio con Immobile e Luis Alberto. Baroni si gioca ancora una volta la carta Henry al posto di Djuric e viene premiato. Al 70′, cross velenoso di Ngonge, Provedel non respinge bene, palla sui piedi di Suslov che calcia, non bene, il tiro diventa n assist per Henry che di bacino la spinge in porta, per quello che è l’unico tiro dei veronesi in porta. E’ 1-1 all’improvviso.

Cambia la gara, il Verona ci crede, la Lazio si sbilancia. Ma al 74′ trova subito il 2-1,ancora con un ex, Casale, che non esulta. Sarebbe il primo gol per il difensore in A, lanciato proprio dal Verona. Ma ha spinto un avversario prima di impattare di testa, al VAR viene notato e quindi rete annullata. Passano 3 minuti, altra svolta.

Duda, già ammonito, sgambetta Castellanos (entrato al posto di Immobile). Doppio giallo e quindi dal 77′ Verona in 10. E’ assalto Lazio alla fine, con un uomo in più. Ci prova Luis Alberto da fuori, ci prova Vecino, anche lui subentrato dopo le polemiche in settimana.

La Lazio spinge, fino al 95′. Prova Pedro da fuori, para Montipò. E’ l’ultimo sussulto, finisce 1-1, terzo pareggio consecutivo per il Verona, la Lazio non riesce ad avere continuità e risalire in classifica. Verona che resta in zona retrocessione, a 11 punti, la Lazio sale a 21, lonana dalla zona Europa.

Foto Instagram personale