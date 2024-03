Henry: “Proverò a portare Mbappé alle Olimpiadi, non mi fermerò al primo no”

Thierry Henry sta ragionando sulle convocazioni in vista delle Olimpiadi). Nella sua testa li ha già scelti: Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e Olivier Giroud. Ma dipenderà chiaramente dai rispettivi club di appartenenza. D’altronde i Giochi Olimpici si disputeranno ad agosto e chi vi parteciperà salterà gran parte del pre-campionato. Intervenuto in conferenza stampa, Henry si è espresso così sul tema: “I club francesi ci aiuteranno senz’altro, ma per quanto riguarda le società all’estero avremo maggiori difficoltà ed è normale che sia così perché è una situazione differente. Mbappé? Non mi sono mai fermato al primo ‘no’, quindi vedremo cosa potremo fare. Proveremo a discuterne con il suo club, ma non sappiamo ancora dove giocherà. Sappiamo che partirà, quindi vedremo cosa succederà. Tutti i calciatori vogliono la squadra migliore per la Francia olimpica, ma non abbiamo certezze. Tutti vorrebbero venire, ma bisognerà vedere se sarà possibile. Se arriva il sì del calciatore e poi il giocatore cambia società, oppure c’è un cambio di allenatore, la situazione potrebbe cambiare. Per questo stiamo ragionando su situazioni diverse”.

Foto: Twitter PSG