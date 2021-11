Henry: “Pallone d’Oro a Benzema o Kanté”

Thierry Henry, ex stella del calcio francese ha parlato a Le Journal du Dimache in merito al Pallone d’Oro, ammettendo che nutre speranze per l’assegnazione del trofeo ai due connazionali.

Queste le sue parole: “Siamo realisti. Io spero che possano vincere il Pallone d’Oro Benzema o Kanté. Hanno concluso una stagione esaltante, stanno facendo molto bene. Robert Lewandowski lo avrebbe vinto nel 2020 se non fosse stato cancellato. Lo meriterebbe certamente anche perchè anche nel 2021 ha continuato a segnare. Se si contano i due anni, può essere il favorito. Poi possiamo parlare anche di Jorginho perché ha vinto tutto tra Champions League ed Euro 2020. E ovviamente c’è Leo Messi che alla fine ha vinto la Copa America”.

Foto: Twitter Monaco