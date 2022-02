Henry: “Nsame importante per noi. Se ci prendiamo i tre punti contro il Genoa, per loro potrebbe essere finita”

L’attaccante francese del Venezia, Thomas Henry, è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, proiettandosi alla sfida salvezza del prossimo turno con il Genoa: “Conosco Nsame, perché siamo entrambi di Parigi, abbiamo giocato contro in passato in Francia. Lui è un giocatore importante per noi. È appena arrivato, quindi deve ancora ambientarsi. I tre punti col Torino sono fondamentali, abbiamo giocato contro quasi tutte le grandi, ora affronteremo compagini più alla nostra portata, quindi i punti diventano fondamentali. Contro il Genoa sarà uno scontro diretto con punti pesanti in palio, ci sono ancora 14 partite, saranno tutte fondamentali. Se ci prendiamo i tre punti contro il Genoa, per loro potrebbe essere finita, ma non voglio pensare a questo. Quando giochiamo tutti assieme penso che possiamo fare risultato contro tutti. Contro l’Inter stavo molto bene, poi dopo ho avuto un po’ di difficoltà a recuperare, ora mi sento bene”.

FOTO: Sito Venezia