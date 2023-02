Henry: “Non sarò più il vice di nessuno. Voglio una panchina da primo allenatore”

Thierry Henry, ex attaccante dell’Arsenal, ora allenatore, per anni vice di Roberto Martinez nel Belgio, ha parlato a The Guardian in merito al suo futuro, con il desiderio di non voler più essere il vice allenatore di nessuno.

Queste le sue parole: “Roberto Martinez ha accettato l’offerta del Portogallo e io non lo seguirò. Non voglio più essere il secondo; ovviamente ho grande rispetto nei suoi confronti, mi ha dato un’opportunità quando nessun altro lo ha fatto, ma vorrei avere di nuovo un’occasione. Voglio una panchina da primo allenatore”.

Thierry ha allenato come “head coach” il Monaco e il Montreal Impact. Dal 2016 al 2018 era stato anche vice di Martinez sulla panchina del Belgio, poi di nuovo dal 2021 fino al Mondiale in Qatar. Ora il francese vuole di nuovo allenare, senza essere vice di qualcuno.

Foto: twitter Monaco