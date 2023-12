Henry: “Mbappé al Real? Fossi in lui non lascerei la Francia”

“Fossi io in Kylian Mbappé non lascerei la Francia in questo momento, non me ne andrei”. È con queste parole che Thierry Henry si è espresso sulla questione Kylian Mbappé, sempre al centro delle voci di mercato. L’attuale C.t. della Francia U21 ha provato a consigliare il fuoriclasse e ragionato su ogni possibilità: “No, fossi in lui rimarrei… Non capisco il motivo per il quale dovrebbe lasciare la Francia e il Psg, si trova così bene! Poi ha iniziato una cosa qui credo voglia portarla a compimento – ha detto ai microfoni di CBS Sport -. Almeno io farei così”.

Foto: Twitter PSG