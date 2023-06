Thierry Henry ex stella del calcio francese, a CBS Sports ha parlato di presunte voci che lo accosterebbero alla panchina del PSG.

Queste le sue parole: “Vedo molte persone che parlano per me che sarei vicino al PSG, quando io non ho parlato con nessuno. E la gente parla.,Sono qui per ora e non c’è nulla di vero. Se mi parleranno ci siederemo e parleremo”.

Foto: twitter Arsenal