Durante l’intervista concessa a Le Parisien, il commissario tecnico della Nazionale U21 francese, Thierry Henry, ha così esaltato Kylian Mbappé: “Mbappé mi ha già superato”. Parole importanti della leggenda francese nei confronti della stella del Paris Saint-Germain. In questa stagione Mbappé ha messo a segno 24 gol in 24 presenze in Ligue 1. In Champions League, invece, il bottino è di 6 reti in 8 presenze.

Foto: Twitter PSG