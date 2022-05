Henry: “Il Liverpool è più forte del Real Madrid, credo che vincerà la Champions”

Thierry Henry, raggiunto dai microfoni di CBS Sports, ha detto la sua sulla finale di Champions League: “Personalmente credo che il Liverpool vincerà la Champions. È più forte del Real Madrid. A rendere ancora più grande la finale è il fatto che i due favoriti per il Pallone d’Oro siano Mané e Benzema. Penso ancora che Karim sia in vantaggio, ma se Mané vincesse con il Liverpool e i Reds facessero il poker di trofei di cui si parla, rappresenterebbe un avversario abbastanza forte, inoltre sarebbe fantastico per l’Africa. Ma scommetto ancora su Benzema“.

Foto: The National