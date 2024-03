Henry: “Giroud alle Olimpiadi? E’ uno di quelli che ci interessa. Ma dipende anche dai club”

Thierry Henry, CT della Francia Under 23 che ospiterà le Olimpiadi a Parigi in estate, ha parlato a L’Equipe sulle convocazioni di alcuni big alle Olimpiadi, tra cui il milanista Giroud.

Queste le sue parole: “Ne abbiamo già discusso. Giroud? Sì, Olivier è un profilo interessante, così come Griezmann. Ma in realtà sono interessanti tutti i giocatori della nazionale maggiore. Poi c’è un’altra realtà, la realtà dei club. Tutti i giocatori vorrebbero disputare le Olimpiadi ma la realtà è che non dipende solo da loro, soprattutto per chi gioca all’estero. Abbiamo pensato bene al percorso da fare, abbiamo avviato tante discussioni. Quello che dà fastidio è che non ci sono ancora certezze, sei in balia di un sì o di un no di alcuni club”.

Foto: sito Monaco