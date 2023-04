Henry: “Fischi per Messi imbarazzanti. Deve tornare al Barcellona per amore del calcio”

Thierry Henry , ex compagno di squadra di Lionel Messi, ha difeso il fuoriclasse argentino, che ieri è stato fischiato dai tifosi del Paris Saint-Germain al Parc de Princes dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lione: “È imbarazzante ascoltare i fischi dal Parc de Princes. È uno dei migliori giocatori della squadra, ha segnato 13 gol e fornito 13 assist”. E sul possibile ritorno in blaugrana: “Non è una notizia, è un augurio: Messi deve tornare al Barcellona per amore del calcio e perché non se n’è andato come avrebbe voluto. Lo provano le lacrime nel giorno del suo addio”.

Foto: Instagram Messi