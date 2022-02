A Henry risponde Ekuban: un punto a testa per Venezia e Genoa

Primo pomeriggio anomalo in Serie A con sole due squadre in campo. Venezia e Genoa si sono date battaglia al Penzo, ma alla fine nessuna delle due squadre ha centrato il bottino pieno. Succede tutto nel primo tempo: delle due occasioni per parte, neroverdi e rossoblu ne hanno realizzata una con Henry da un lato ed Ekuban dall’altra. Nella ripresa alla distanza meglio il Genoa, che prova a sfruttare la stanchezza degli avversari ma non riesce a trafiggere Romero. Vicino al gol anche Portanova allo scadere con una rovesciata spettacolare che non ha centrato la porta di pochissimo. Il punto finale portato a casa non soddisfa pienamente nessuna delle due squadre, che dovranno ancora lottare a lungo per conquistare la salvezza.

Foto: Instagram Ekuban