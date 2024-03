Henry: “E’ una giornata importante per entrambe le squadre. Siamo tranquilli, sappiamo cosa fare e speriamo di fare bene”

A ridosso del match del Via del Mare contro il Lecce, l’attaccante dell’Hellas Verona Thomas Henry è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il match con i salentini: “Abbiamo esperienza e dobbiamo imparare con i nuovi giocatori: ne abbiamo tanti, ma siamo tranquilli, sappiamo cosa fare e speriamo di fare bene per portare a casa punti.”

Tanti nuovi a gennaio, quanto è importante la figura di Baroni? ”Il lavoro è di tutta la società, non solo del mister o del capitano ma di tutti noi. Personalmente ho un po’ più di esperienza adesso e sto cercando di aiutare con i giocatori che non parlano italiano. Ci sono tanti parametri nel lavoro di tutti i giorni, abbiamo un grande gruppo e spero di vedere questo sul campo.”

Foto: Twitter Hellas Verona