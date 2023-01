Henry dopo l’operazione: “Grazie a tutti per la vicinanza. Inizierò subito a lavorare per tornare a lottare in campo”

Thomas Henry, subito dopo l’operazione al ginocchio di oggi ha voluto rassicurare i tifosi circa le proprie condizioni e la propria voglia di tornare subito in campo per recuperare dal grave infortunio al legamento: “Operazione ok! Grazie a tutti i tifosi per la vicinanza, inizierò subito a lavorare per tornare a lottare in campo “.

Foto: Instagram Hellas Verona