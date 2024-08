Henry: “Difficile festeggiare la medaglia d’argento. Gruppo? È vita per me”

Dopo la delusione per la sconfitta in finale ai Giochi Olimpici di Parigi con la Spagna, il commissario tecnico della Francia Under 23 Thierry Henry ha così parlato:”C’è una cosa che è davvero importante per me, ed è che la squadra ha lottato duramente”, ha esordito il tecnico da medaglia d’argento. “All’inizio, abbiamo avuto l’impressione che la squadra non avesse l’impressione di essere in grado di combattere. All’inizio non avevamo l’impressione che sarebbe stata una partita, e l’abbiamo trasformata in un match in cui si è giocato poco. Ma non si può dire che questa squadra non abbia lottato”, le parole riprese da L’Equipe.

Foto Metro