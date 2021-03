Henry dice addio ai social fino a quando non si farà di più per contrastare razzismo e bullismo online

La leggenda dell’Arsenal e della Francia, Thierry Henry ha annunciato che non utilizzerà più i social media fino a quando non faranno di più per contrastare il razzismo e il bullismo online. In una dichiarazione sui suoi profili social, il francese ha scritto: “Ciao ragazzi. Da domani mattina mi rimuoverò dai social media fino a quando le persone al potere non saranno in grado di regolare le loro piattaforme con lo stesso vigore e ferocia con le quali si ribellano quando viene violato un copyright. L’enorme volume di razzismo, bullismo e torture mentali che ne derivano per gli individui è troppo tossico per essere ignorato. DEVE esserci una certa responsabilità. È fin troppo facile creare un account, usarlo per fare il prepotente e molestare senza conseguenze rimanendo anonimi. Fino a quando questo non cambierà, disabiliterò i miei account su tutte le piattaforme social. Spero che ciò accada presto.”

Foto: Monaco Twitter