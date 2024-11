Henry: “Barça è una schiacciasassi? I meriti non sono di Flick, ma di Xavi”

“Non credo che Hansi Flick abbia iniziato una nuova era a Barcellona… È stato Xavi a farlo”. Parola di Thierry Henry, ex attaccante tra le tante anche del Barcellona. Intervenuto negli studi di CBS Sports Golazo dopo la vittoria del Barça sul campo della Stella Rossa, il campione francese ha parlato così degli ottimi risultati ottenuti dai blaugrana in quest’avvio di stagione, tanto in campionato quanto in Champions League: “Oggi Flick sta continuando quello che ha fatto Xavi. Xavi ha lanciato Cubarsi, Xavi ha lanciato Lamine Yamal, Xavi ha lanciato molti dei giocatori che fanno parte della rosa attuale del Barcellona. Quindi, lui se n’è andato e Hansi Flick è arrivato”.

Henry ha poi aggiunto: “Credo che questa squadra, grazie ai due anni trascorsi insieme e alla difficile stagione dell’anno scorso, debba essere considerata una delle favorite per la vittoria della Champions League. Se la vinceranno? A volte è necessario perdere una semifinale, un quarto di finale, per capire quanto sia difficile. Ma credo che i blaugrana siano attrezzati per arrivare fino in fondo, sì”.

