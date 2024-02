Henry a Xavi: “Sii orgoglioso di ciò che sei. Il tuo cervello è secondo solo a quello di Pep”

Dopo il pareggio ottenuto dal Barcellona contro il Napoli nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League giocata ieri al Maradona, Xavi ha ritrovato un vecchio amico. Thierry Henry, ex giocatore blaugrana, era presente negli studi di CBS Sports Golazo e ha parlato della sua grande stima nei confronti dell’ex compagno di squadra, difendendone il lavoro: “Sono sorpreso dal lavoro che hai svolto”.

Poi ha proseguito: “Non mi interessa quello che dice la gente. Hai vinto LaLiga, devi essere orgoglioso e so che lo sei. Il tuo cervello è secondo solo a quello di Pep in termini di come vedi il calcio. Quindi spero che ti rivedremo molto presto. C’è ancora da terminare la stagione ma sai di cosa sto parlando, quindi per favore torna presto”.

Foto: Instagram Barcellona