Henderson spiega l’addio al Liverpool: “Ho sempre avuto un ottimo feeling con Klopp, ma avrei giocato poco”

In un’intervista rilasciata a The Athletic, Jordan Henderson è tornato sulla sua decisione di lasciare i Reds in estate e di andare a giocare in Arabia all’Al Ettifaq: “Ci sono state delle piccole cose che mi hanno fatto scattare campanelli d’allarme in testa. Ho sempre avuto un ottimo feeling con Klopp, è stato molto onesto con me. Non andrò nei dettagli spiegando la conversazione che abbiamo avuto in estate perché è un aspetto privato, ma mi ha messo in una posizione per cui ho capito che non avrei giocato molto”.

Prosegue il calciatore inglese: “Sapevo che sarebbero stati acquistati nuovi calciatori nel mio ruolo. E se non gioco, come tutti sanno, soprattutto il manager, vado in difficoltà. Sono stato capitano della squadra per così tanti anni, so quanto sia importante anche tenere il posto con l’Inghilterra, specialmente quest’anno che si concluderà con gli Europei. E quando l’Al Ettifaq ha telefonato al Liverpool chiedendo se fosse possibile acquistarmi, la reazione del club non è stata di rifiuto”.

