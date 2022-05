Henderson scherza: “Meglio il canale per bambini che guardare il City. Speriamo in Gerrard”

Nel weekend si deciderà la Premier League, col City avanti al Liverpool di un solo punto. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il capitano dei Reds Jordan Henderson, che a Sky Sport Uk ha scherzato: “Non guardo il Manchester City, alcuni ragazzi lo fanno, ma il modo in cui giocano non è mai bello da guardare. Quindi metto il canale per bambini, è meglio da guardare (ride, ndr). Il City non perde mai punti. Gerrard? Speriamo che ci faccia un favore. Potrei chiamarlo!”.

FOTO: Express