Henderson sbotta: “A nessuno importa come stanno i giocatori. Sono preoccupato per la nostra salute”

Jordan Henderson, centrocampista del Liverpool, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla decisione della Premier League di non rinviare i prossimi turni di campionato, nonostante l’emergenza covid in Inghilterra. Ecco le sue parole: “A nessuno importa come stanno i giocatori. Non credo che le persone possano giudicare come stiamo andando se non l’hanno sperimentato di persona. Certo, vogliamo sempre giocare da calciatori e scendere in campo, ma io sono solo preoccupato per la salute di tutti i giocatori. ” Foto: Twitter Liverpool