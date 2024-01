Henderson, la Juve non cambia le condizioni (18 mesi ma con clausola di uscita). L’Ajax può offrire di più

Jordan Henderson è un obiettivo della Juve, una scelta fatta sulle caratteristiche tecniche. Ma soltanto alle condizioni del club bianconero, quelle che abbiamo svelato sabato. I colloqui con il centrocampista in uscita dall’Al-Effitaq hanno portato a un’offerta di 1,5 milioni netti di ingaggio, il prestito di 18 mesi ma con la possibilità di uscire a giugno. E sotto questo aspetto non ci saranno pentimenti o rilanci. Condizioni che l’entourage del centrocampista ex Liverpool aveva valutato con la disponibilità del diretto interessato di accettarle. Ma c’è chi può offrire di più, per esempio l’Ajax -appostato da giorni – se rilevasse il cartellino, comunque il prestito di un anno e mezzo del contrattuale in scadenza nel 2026, proponendo lo stesso ingaggio. Lo stesso van’t Schip, allenatore dell’Ajax, poco fa ha ribadito il forte interesse. La Juve farà un’operazione a centrocampo, se la farà, senza sconvolgere l’aspetto tecnico (il gruppo funziona) e le situazioni economiche-finanziarie. Quindi, le condizioni sono quelle anche per Henderson, se qualcuno è disposto ad andare oltre la Juve ne prenderà atto. Non ci sono aggiornamenti al momento su Samardzic, nessun contatto diretto negli ultimi con l’Udinese e situazione ferma.

Foto: Instagram Al-Ettiffaq