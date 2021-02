Henderson: “La Champions opportunità di riscatto. Klopp via? Nulla di vero”

Il capitano del Liverpool, Jordan Henderson, ha parlato insieme a Klopp in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions di domani tra Lipsia e Liverpool.

Queste le parole del giocatore inglese: “Dobbiamo azzerare il momento negativo che stiamo passando in premier. Abbiamo una nuova sfida e una nuova opportunità, dovremo dare il 100% e siamo pronti per farlo. Vogliamo ottenere un risultato positivo contro un avversario veramente di alto livello. Il RB Lipsia ha ottimi giocatori e un bravo allenatore, tutti lo sanno. Dopo le ultime tre sconfitte, vogliamo uscire da questa situazione e abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci e l’Europa diventa una opportunità importante per cancellare i brutti risultati in campionato”.

Addio di Klopp?: “Non credo ci sia neanche il bisogno di commentare una cosa del genere. Qualcuno si è messo dietro a una tastiera e ha pubblicato voci su allenatore e giocatori, ma non c’è niente di vero in tutto ciò”.

Foto: Daily Express