Henderson: “Il campionato saudita si sta sviluppando, ma non mi sono trovato bene. Nella vita queste scelte possono essere rimpianti o errori”

Jordan Henderson, centrocampista dell’Ajax, ha concesso un’intervista ai taccuini del giornale olandese Parool, svelando i motivi che lo hanno indotto a trasferirsi ai lancieri lo scorso gennaio dall’Al-Ettifaq, club di Saudi Pro League a cui si era accasato durante la scorsa estate. Le sue parole: “Il campionato saudita si sta sviluppando, ma non mi sono trovato bene. Ho sbagliato ad andarci. Ripensando a quel periodo, è stata una decisione importante e sentivo che era quella giusta, ma ho sbagliato. Nella vita queste scelte possono essere chiamate rimpianti o errori, ma sono errori solo se non impari a loro e io invece ho imparato molte cose sull’Arabia Saudita. Non ho una brutta parola da dire su nessuno, ho lasciato amici con cui parlerò sempre e probabilmente c’erano ancora degli aspetti positivi che dovevano venir fuori. Alla fine però non è andata come entrambi volevamo, ma ci siamo lasciati bene. Ora sono felice qui nel far parte del progetto Ajax.”

Foto: Twitter Ajax