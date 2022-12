Henderson: “Avremmo potuto vincere, ma non è stata la nostra serata”

L’avventura dell’Inghilterrain Qatar si ferma ai quarti di finale, decisiva la sconfitta per 2-1 contro la Francia. Intervenuto ai microfoni di ITV, Jordan Henderson, ha così commentato l’eliminazione dal Mondiale: “E’ difficile trovare le parole giuste per descrivere questo momento. Abbiamo dato tutto, ci è dispiaciuto andare in svantaggio per 1-0, ma abbiamo mostrato carattere e mentalità riuscendo poi a trovare il gol del pareggio. Non è bastato mettere in campo il massimo, non è stata la nostra serata. La Francia è una buona squadra, ci siamo sentiti bene in campo e sono convinto che avremmo potuto vincere”. E sull’errore dal dischetto di Harry Kane: “Sappiamo quanti gol, rigori compresi, ha segnato con la nostra maglia; ci ha aiutato ad arrivare fin qui e sono sicuro che da questa situazione ne uscirà più forte. E’ un attaccante di livello mondiale, si riprenderà”.

Foto: Instagram Henderson