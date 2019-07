Hellas Verona, visite mediche per Bocchetti: arriverà a parametro zero

Tramite i propri canali ufficiali, l’Hellas Verona ha annunciato le visite mediche di Salvatore Bocchetti. Il difensore centrale, pochi giorni fa, si era svincolato dallo Spartak Mosca, club russo dove aveva giocato nelle ultime sei stagioni e mezzo, con l’eccezione del prestito per sei mesi al Milan da gennaio a giugno 2015. Il classe 1986, una volta terminati gli accertamenti di rito, potrà firmare il contratto e diventare a tutti gli effetti un giocatore della squadra gialloblù, che ingaggerà dunque Bocchetti a parametro zero. Prima di trasferirsi nel 2010 in Russia, al Rubin Kazan, il centrale aveva indossato la maglia del Genoa per due stagioni.

Foto: Sito Ufficiale Hellas Verona