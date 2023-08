Hellas Verona, vicina la cessione a un fondo

Come appreso dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, sono ore caldissime per l’assetto societario dell’Hellas Verona. Il club scaligero è infatti vicino ad un passaggio di proprietà, con Maurizio Setti che rimarrà presidente a libro paga, mentre il club passerà ad un fondo. Delle voci ancora non confermate, vedrebbero invece il ritorno in società di Francesco Marocco, che avrebbe avuto un’importante ruolo di intermediazione per i contatti tra il fondo e Setti.

Foto: Sito Hellas Verona