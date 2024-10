Hellas Verona, si ferma Dawidowicz: lesione di secondo grado del retto femorale destro

Tegola per l’Hellas Verona. Nella partita di Nations League Polonia e Croazia, Pawel Dawidowicz è stato costretto a uscire al 38′ per un problema muscolare alla coscia destra. Adesso è arrivato anche il comunicato del club scaligero: “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Pawel Dawidowicz, durante il match giocato contro la Croazia in Nations League con la Nazionale polacca, ha subito una lesione di secondo grado del retto femorale destro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.

Foto: Instagram Dawidowicz