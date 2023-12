Hellas Verona, ricorso accolto: la curva resterà aperta. Il comunicato

In occasione della sfida contro il Cagliari, l’Hellas Verona aveva ricevuto un’ammenda e una squalifica della curva per due turni, a causa di cori nei confronti di Antoine Makoumbou. La società gialloblù ha presentato ricorso, che è stato accolto dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale: la Curva Sud Inferiore, quindi, resterà regolarmente aperta nella prossime due gare interne, contro Salernitana ed Empoli. Di seguito il comunicato del club scaligero: “In seguito al ricorso proposto con urgenza da Hellas Verona FC, assistita anche in questa occasione dall’Avvocato Stefano Fanini, rispetto alla chiusura del settore ‘Curva Sud Inferiore’ per due partite, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, all’esito dell’udienza odierna ha accolto integralmente il ricorso e annullato la sanzione a carico del Club”.

Foto: sito Hellas Verona