Hellas Verona, l’obiettivo di Piccoli: “Voglio la doppia cifra”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il nuovo acquisto dell’Hellas Verona, Roberto Piccoli, ha parlato della sua nuova avventura nel club di Setti, parlando anche del suo obiettivo personale: “Quando ho saputo della possibilità di approdare qui ho detto subito sì. Era già dall’anno scorso che volevo venire qui, ma ci sono state delle complicazioni. Ma appena sì è ripresentata l’occasione ho detto al mio procuratore di portare avanti subito la trattativa per partire già dal ritiro in modo di conoscere i compagni, il gruppo e inserirmi il prima possibile. Volevo l’Hellas perché è una bella società, pulita, che cerca sempre di migliorare e fa crescere tutti i giocatori che arrivano qui. E mi piace per i suoi tifosi, davvero appassionati. È una piazza importante. Obiettivo? Voglio la doppia cifra. Se allo Spezia ne avevo fatti cinque in campionato, qui punto a fare di più, anche grazie all’aiuto dei compagni, che sono molto forti”.

Foto: Hellas Verona Instagram