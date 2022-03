Hellas Verona, lesione di primo grado al bicipite femorale per Lazovic. La nota

Gli esami strumentali svoltosi in data odierna hanno evidenziato per Darko Lazovic una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Al momento, i tempi di recupero non sono quantificabili ma dipenderanno dall’evoluzione clinica del giocatore.

Foto: Twitter Verona