Hellas Verona, la Procura Figc apre un procedimento su Sogliano dopo le accuse al Var

“È impossibile che il gol non sia stato annullato col Var, era chiaramente irregolare. Non si può fare un errore così, o è una mancanza di rispetto, oppure…“, aveva detto il Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Inter. Affermazione che non è passata inosservata. Infatti, il Procuratore Federale della FIGC ha aperto un procedimento nei confronti del direttore sportivo scaligero per dichiarazioni lesive in relazione alle interviste rese dopo la gara Inter-Verona, nelle quali ha criticato l’operato dell’addetto al Var, Nasca. Nelle prossime ore Sogliano sarà convocato dal procuratore, che intende accertare il senso delle sue dichiarazioni sull’operato del Var.

Foto: Hellas Verona Instagram