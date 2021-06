Hellas Verona, il presidente Setti su Zaccagni: “Mattia vale una squadra di Champions”

Uno dei protagonisti della scorsa stagione, in casa Hellas Verona, è stato sicuramente il centrocampista Mattia Zaccagni. Maurizio Setti, presidente del club gialloblu, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul futuro del suo giocatore. “Sta bene da noi, non dobbiamo venderlo per forza. Se arrivasse una richiesta adeguata la valuteremo perché Mattia vale una squadra di Champions”.

FOTO: Twitter Verona