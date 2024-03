Hellas Verona, il gol da fuori è una costante: battuto un record in questo inizio 2024

E’ in netta ripresa in campionato l’Hellas Verona di mister Marco Baroni, dopo un inizio di stagione tutt’altro che positivo. Nonostante la sconfitta per 1-3 contro il Milan, i risultati collezionati nell’ultimo mese permettono ai gialloblu di guardare con fiducia al rush finale che potrebbe valere la salvezza. Non solo. Secondo quanto riportato da OptaPaolo, società che cura le statistiche sul calcio, gli scaligeri hanno anche stabilito un particolare record da quando è cominciato il nuovo anno. Con il gol segnato ieri da Noslin, il Verona è la squadra che ha segnato più gol da fuori area nel 2024 nei maggiori cinque tornei europei (6). Dinamite.

Foto: Twitter Hellas Verona