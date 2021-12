Hellas Verona, i convocati per la partita contro la Fiorentina

Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Fiorentina di stasera. Ancora out Barak per infortunio. Ecco l’elenco:

PORTIERI: Pandur, Berardi, Montipò.

DIFENSORI: Faraoni, Cetin, Casale, Ruegg, Sutalo, Coppola.

CENTROCAMPISTI: Veloso, Lazovic, Ilic, Bessa, Tameze, Hongla.

ATTACCANTI: Caprari, Lasagna, Ragusa, Simeone, Cancellieri.

Foto: Twitter Hellas Verona