Hellas Verona, i convocati di Zanetti per la Roma

Alla vigilia della gara contro la Roma, il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha diramato la lista dei convocati. Rientra Okou dopo lo stop della settimana scorsa, mentre non è presente in lista Belahyane. Out anche lo squalificato Tchatchoua, dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro il Lecce nel turno infrasettimanale.

Portieri: Berardi, Montipò, Perilli, Magro.

Difensori: Daniliuc, Faraoni, Bradaric, Okou, Magnani, Coppola, Corradi, Ghilardi.

Centrocampisti: Lazovic, Sishuba, Harroui, Kastanos, Dani Silva, Serdar, Suslov, Duda, Cisse.

Attaccanti: Lambourde, Sarr, Tengstedt, Livramento, Alidou, Mosquera, Ajayi.

Foto: Instagram Verona