Hellas Verona, i convocati di Baroni per l’Inter

Il tecnico Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per Inter-Hellas Verona, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A in programma domani alle ore 12.30, allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Come annunciato, non fanno parte della lista Saponara e Dawidowicz. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Montipò, Perilli, Berardi

Difensori: Magnani, Cabal, Amione, Coppola, Faraoni, Doig, Tchatchoua, Terracciano

Centrocampisti: Duda, Folorunsho, Suslov, Serdar, Charlys, Hongla

Attaccanti: Henry, Djuric, Cruz, Bonazzoli, Ngonge, Mboula, Lazovic, Kallon

