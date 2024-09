Hellas Verona, i convocati di Zanetti per la Lazio: out Duda e Suslov

L’Hellas Verona ha comunicato i convocati per la sfida contro la Lazio in programma domani sera alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Duda e Suslov non saranno a disposizione in seguito a problemi muscolari riscontrati con la Nazionale slovacca. Assente anche Frese in seguito a un sovraccarico al ginocchio, Serdar invece sta continuando il suo programma fisioterapico di recupero.

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli

Difensori: Daniliuc, Faraoni, Bradaric, Okou, Magnani, Dawidowicz, Tchatchoua, Coppola, Ghilardi.

Centrocampisti: Belahyane, Lazovic, Sishuba, Harroui, Kastanos, Dani Silva, Cisse

Attaccanti: Lambourde, Sarr, Tengstedt, Livramento, F. Alidou, Mosquera, Ajay

Foto: Instagram Verona