Hellas Verona, i convocati di Baroni per il Cagliari

L’Hellas Verona ha diramato la lista dei convocati di Baroni per la sfida di domani contro il Cagliari. Rientra in lista Henry dopo la squalifica, mentre resta out Cruz. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Montipò, Chiesa, Berardi, Perilli.

Difensori: Centonze, Vinagre, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Tchatchoua, Coppola.

Centrocampisti: Lazovic, Dani Silva, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Folorunsho.

Attaccanti: Swiderski, Mitrovic, Noslin, Bonazzoli.

Foto: Instagram Verona