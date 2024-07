Hellas Verona, Frese si presenta: “Sono pronto per iniziare forte questa stagione. Non vedo l’ora di sentire l’atmosfera allo stadio”

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Martin Frese, difensore danese classe 98 che si è recentemente trasferito all’Hellas Verona. Di seguito le sue prime parole con la nuova maglia:

“Le prime impressioni sono molto positive, sono contento sia per i nuovi compagni di squadra sia per la gente fuori. Sono pronto per iniziare forte questa stagione. Sono un’ala sinistra, essendo mancino mi piace giocare sulla corsia sinistra, mi piace sia difendere che attaccare e avere il pallone tra i piedi. Mi piace giocare con il cuore, cerco sempre di propormi e di vincere i duelli, giocare con e senza palla e spero di poterlo dimostrare presto anche in questo club.

Naturalmente ci sono molte differenze rispetto a quello che ho vissuto fino a poco tempo fa in Danimarca, ma per me è un sogno poter fare un’esperienza come questa. La chiamata del Club è arrivata nel momento giusto per poter provare ad affermarmi qua in Italia.

Il mister mi chiede principalmente due cose: la prima di conoscere il più velocemente possibile e meglio i miei compagni e ragioniamo su questioni individuali e tattiche, devo migliorare soprattutto a livello difensivo per essere pronto quando inizierà la stagione e quando verrò chiamato in causa.

Non vedo l’ora di sentire l’atmosfera allo stadio, per me sarà una sensazione completamente nuova e non vedo l’ora di conoscerla presto”.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona